Latina, minacce al giudice Cario: denunciata la madre di Gianluca Tuma

Un altro atto intimidatorio è accaduto presso il Tribunale di Latina, questa volta nei confronti del Giudice Giuseppe Cario. I fatti sono accaduti prima all’interno del Tribunale davanti al suo ufficio e successivamente all’esterno del Palazzo di Giustizia di Piazza Buozzi.

Il Giudice era stato gia’ oggetto di altre minacce. L’aggressione ad opera di una donna, Olimpia Gaveglia, originaria della provincia di Caserta e madre di Gianluca Tuma attualmente in carcere dopo essere stato arrestato nell’ambito dell’Operazione “Ottobre Rosso”. Era stato proprio il giudice Cario ad occuparsi dell’inchiesta, firmando le ordinanze di custodia cautelare.

L’azione violenta è stata fermata dai carabineri in servizio presso il Tribunale e dalla Vigilanza; in un secondo momento è intervenuta anche una pattuglia della Polizia di Stato. I militari hanno, poco dopo, riportato la calma e la donna, che è stata denunciata per oltraggio all’autorità giudiziaria, è stata condotta fuori dal Tribunale.

Un fatto di enorme gravita’ come sottolinea in una nota il Valerio De Luca, presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati pontina. “Riteniamo imprescindibile ribadire che la magistratura pontina risponde compatta ad ogni tentativo di delegittimazione e di minaccia alla propria integrità. I magistrati di Latina sono pienamente solidali con Cario e sono certi che niente indebolirà il suo operato e nessuna intimidazione minerà la sua serenità di giudizio”.