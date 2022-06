Latina, molestatore seriale finisce in carcere

La Squadra Volante di Latina ha tratto in arresto uno stalker che, per un lungo periodo di tempo, ha condotto molestie ai danni della sua ex fidanzata.

La vicenda, dopo un’attenta indagine ha portato all’adozione di misure cautelari nei confronti dell’uomo, avendo rilevato come il molestatore seriale non avesse alcuna intenzione di interrompere azioni persecutorie.

Pertanto, il G.I.P. ha deciso di inasprire la misura, disponendo la custodia cautelare in carcere

I poliziotti della Volante, incaricati dell’esecuzione del provvedimento, hanno effettuato una rapidissima ricerca dell’uomo presso i luoghi da lui frequentati, rintracciandolo in periferia a Latina.

Una volta terminati gli atti di rito, il molestatore è stato quindi tratto in arresto e posto a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.