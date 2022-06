“Porta a porta” nei quartieri Europa e Isonzo, campagna informativa di ABC e Comune

ABC e il Comune di Latina incontrano i cittadini dei quartieri Europa e Isonzo per presentare il nuovo servizio di raccolta “porta a porta” che in queste aree sarà operativo dal prossimo 27 giugno.

Appuntamento fissato per martedì 14 giugno presso il cortile esterno della Scuola Frezzotti Corradini in via Amaseno, giovedì 16 giugno presso il Parco Evergreen in via Roccagorga e martedì 21 giugno presso il Parco San Marco, area giochi Barbapapà, ingresso via Aprilia. Tutti gli incontri si svolgeranno alle ore 21.

Parteciperanno il sindaco Damiano Coletta, l’assessore a Servizio di Igiene Urbana Dario Bellini, il direttore generale ABC Silvio Ascoli, il Consiglio di Amministrazione con il presidente Gustavo Giorgi e i consiglieri Angela Verrengia e Giuseppe Ibello, e il responsabile della Comunicazione dell’azienda Fabio Porzi.

« Finora – afferma il direttore Ascoli – abbiamo attivato il nuovo servizio in un pezzo di città più grande di Frosinone, con questo nuovo step amplieremo il servizio ad altre 13mila utenze circa, per un totale di 38mila utenze servite dal nuovo porta a porta. Entro l’anno sarà esteso a tutto il territorio comunale. Il cambiamento che stiamo realizzando fa parte di un percorso virtuoso che responsabilizza il cittadino, salvaguarda l’ambiente e migliora il decoro urbano. In questo momento è fondamentale la collaborazione di tutti».

Per chi vuole ritirare direttamente il kit, fino al 26 giugno in piazza Paolo VI, è presente un front office, dal martedì al giovedì dalle ore 9 alle ore 17, venerdì dalle 9 alle 16, sabato dalle 9 alle 14 e domenica dalle 9 alle 13.