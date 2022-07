Latina, non sono umani gli organi trovati in mare

Risolto il dubbio sul ritrovamento di un fegato e un rene nelle acque di Foce Verde, sul lungomare di Latina. Non si tratta di organi umani. La Capitaneria di Porto aveva trasmesso un’informativa alla Procura di Latina. Ed è da Via Ezio, che arriva la nota esplicativa: “In relazione al rinvenimento di organi avvenuto nei giorni scorsi sul litorale di Latina, i risultati preliminari degli accertamenti di biologia molecolare, nonché di natura anatomo patologica, disposti da questo Ufficio consentono di escludere che si tratti di organi umani”. Non è escluso che i due organi possano essere stati utilizzati come esca per la pesca di pesci più grandi, oppure semplicemente gettati in mare dopo la macellazione di un capo di bestiame. Senza cura e rispetto per l’ambiente.