Covid in provincia, un decesso e 1625 nuovi positivi in 24 ore

Numeri alti che non si registravano da settimane quelli di oggi in provincia, il Covid torna a superare oltre 1500 casi in un solo giorno. E’ ciò che segnala il nuovo bollettino diffuso dall’ASL di Latina che registra anche un decesso nel comune di Latina.

Cresce il numero di guariti, 164, mentre risultano essere due i nuovi ricoveri.

Campagna vaccinale che avanza con 150 somministrazione totali tra cui 2 prime dosi, 8 seconde dosi, 66 terze dosi e 74 quarte dosi.

Nel dettaglio il numero di positivi per comune: