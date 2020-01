Successo per una petizione popolare volta a chiedere una migliore disciplina della circolazione stradale in una zona di Borgo Piave a Latina.

Il dirigente della Polizia Locale Francesco Passaretti ha emesso oggi un’ordinanza che istituisce, sulla base della raccolta firme proveniente dall’abitato del borgo a nord del capoluogo, l’istituzione di sensi unici e rotatori attorno a largo La Pira e la realizzazione di passaggi pedonali.

La petizione risale a novembre 2019 e oggi il dirigente del competente servizio comunale dispone le nuove regole di transito e la realizzazione di opere, invitando il servizio Decoro ad applicare opportuna segnaletica.

Nello specifico vengono ordinate: l’istituzione del senso rotatorio in largo La Pira; l’istituzione dello stop in via La Pira, in uscita su via Piave; l’istituzione del senso unico di marcia in via La Pira, senso e percorrenza rotatoria di largo La Pira sino all’intersezione con via Serao; l’istituzione del divieto di fermata sul lato destro di via La Pira tratto e percorrenza largo La Pira fino all’incrocio con via Serao; l’istituzione del divieto di fermata su ambo i lati di Via Serao dall’incrocio con via Chiesuola e per un tratto di 90 metri.

Inoltre, Passaretti ordina la realizzazione di passaggi pedinali rialzati, in via Piave, via D’Orso, via Chiesuola, via del Crocefisso, Strada Acque Alte, prima della rotatoria di largo Angiolillo, nonché su Via Arturo Codignola 30 metri prima dell’istituto scolastico, con le caratteristiche previste dal Codice della Strada per velocità non superiore a 30 Km/h, resi noti mediante apposita segnaletica stradale verticale, integrato con il pannello indicante ”rialzato” e in aggiunta la segnaletica verticale che localizza ogni singolo

attraversamento pedonale.

LE VOSTRE OPINIONI

commenti