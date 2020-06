Latina, nuovo ospedale più vicino: Zingaretti firma il decreto che lo prevede

Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha firmato il decreto che fissa anche l’obiettivo legato alla costruzione del nuovo ospedale di Latina.

Lo ha dichiarato il consigliere regionale Enrico Forte. “Forse ci siamo – ha detto. Il nuovo ospedale di Latina può diventare realtà. La firma fa apparire più vicina la realizzazione del nosocomio”.

Un minimo di prudenza è d’obbligo: “Certo, in una provincia in cui da anni inseguiamo sogni, e l’elenco sarebbe troppo facile e lungo, che spesso si sono trasformati in incubi, lo scetticismo ha ragione di essere.

Il nuovo ospedale, che dovrebbe sorgere nella zona di Borgo Piave, ha intanto un vantaggio indubbio nell’individuazione dell’area che è di proprietà regionale e quindi non sottoposta a procedure espropriative di terreni privati, con evidente risparmio e snellimento delle procedure burocratiche.

Inoltre può rappresentare un nosocomio di eccellenza, che sia realmente un Dea di II livello in grado di soddisfare il diritto alla salute dei cittadini con la possibilità di integrare le strutture universitarie costituendo l’azienda universitaria ospedaliera. L’obiettivo può essere ancora più ambizioso creando un cluster della salute, centro di ricerca, in grado di legare il polo chimico-farmaceutico ed il pharma-food.

Intanto – ha concluso il consigliere regionale – il primo obiettivo è quello di realizzare in tempi certi e rapidi il nuovo Santa Maria Goretti, anche verificando forme di parternariato e comunque le procedure più snelle possibili. Certo, non bastano gli annunci per quanto importanti. Vigilerò e verificherò a partire da subito affinchè il nuovo ospedale non resti uno dei tanti sogni che purtroppo ci hanno accompagnato in questi lunghi anni”.

Nel piano di edilizia sanitaria regionale è incluso anche un nuovo ospedale del Golfo.