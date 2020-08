Scatta l’allerta meteo a Latina, per la giornata di oggi e per domani. Il livello di criticità è giallo, per precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale, specie sui territori orientali, in estensione ai settori meridionali per domani, con quantitativi cumulati da deboli a moderati.

L’allerta scatta da oggi pomeriggio, per le successive 18-24 ore. Il maltempo si sposterà dal reatino all’entroterra montuoso del centro-sud e sulle coste laziali del centro-sud nella giornata di domani.