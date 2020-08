Una coppia di anziani è finita in ospedale, questa mattina, in seguito a un incidente stradale avvenuto a Borgo Grappa, a Latina, all’altezza della Migliara 45.

In base ai primi accertamenti effettuati dalla polizia locale di Latina, il conducente avrebbe perso il controllo della Panda, sbandando per poi finire in mezzo alla carreggiata.

Entrambi gli ottantenni sono stati trasportati dal 118 al pronto soccorso.