Via libera al cambio di destinazione d’uso per l’ex cinema Giacomini di Latina. L’edificio, realizzato nel 1951 e in disuso da alcuni anni, sarà trasformato in centro culturale polifunzionale senza modifiche dei volumi esistenti.

La giunta comunale, su indirizzo del sindaco Damiano Coletta, con delibera approvata oggi, autorizza ai sensi della legge regionale sulla rigenerazione urbana l’intervento proposto dalla proprietà dell’immobile che dovrà successivamente dotarsi del relativo permesso a costruire.

L’ipotesi progettuale di ristrutturazione edilizia, comportante il parziale cambio della destinazione d’uso originaria, prevede la realizzazione di diversi ambienti. Nella parte più alta sono inseriti spazi destinati al coworking, al primo piano la realizzazione di un auditorium per video-proiezioni, laboratori teatrali e conferenze e quattro servizi commerciali, al pianterreno uno spazio- eventi per iniziative musicali, artistiche e culturali corredato di cafè-bistrot.

Il progetto è stato realizzato dall’ingegnere Gaetano Siaudone e dagli architetti Martino Ottocento e Ferruccio Bianchini. Eventuali interventi esterni, come la sostituzione del lucernario, saranno richiesti pareri paesaggistico-ambientali vista la presenza dei vincoli ricadenti nel nucleo storico della città.

La delibera approvata oggi è stata proposta dalla dottoressa Grazia De Simone, dirigente del servizio Attività produttive. L’istanza per la realizzazione del centro culturale polifunzionale da parte dei proprietari dell’ex cinema Giacomini è stata presenta il 30 gennaio 2018 all’ufficio Edilizia privata del Comune di Latina e successivamente trasferita per competenza al Suap e relazionata dal responsabile, l’architetto Stefano Gargano.

LE VOSTRE OPINIONI

commenti