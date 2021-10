Latina, ottava edizione del “Caffè letterario a tema circense”

Venerdì 15 ottobre alle ore 18:00 si terrà l’ottava edizione del “Caffè letterario a tema circense”, si terrà nel foyer del tendone dell’International Circus Festival of Italy, in via Rossetti a Latina.

Il “Caffè letterario a tema circense” è un laboratorio di idee organizzato attorno ai tavolini di un caffè; qui in evidenza la ricchezza della produzione letteraria ispirata o dedicata al mondo del Circo. Dalla narrativa alla poesia, dalla saggistica alla divulgazione di settore; numerose e spesso di particolare pregio sono le opere in commercio in Italia e nel mondo, che vengono presentate.

Durante il pomeriggio sarà presentato: Il documentario “Rony Roller Circus – Life & Magic”, uno spaccato di vita genuina, dai tratti emozionante e commovente, con le testimonianze di una storica e antica famiglia circense: i Vassallo.

Il fotolibro “Il Favoloso Mondo di Dainaly”, una ragazza autistica che nel fantastico mondo del circo, fra elefanti e leoni, circondata dall’amore di sua madre e dei suoi nonni, chiusa nel suo universo interiore, scopre che la diversità non fa paura.

L’ingresso sarà libero e gratuito nel rispetto delle normative anti covid.