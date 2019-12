Dopo una breve pausa, ritorna al fianco del presidente Damiani dell’Anzio waterpolis Fabio Sarti, un inserimento tecnico importantissimo per sviluppare e rilanciare il settore agonistico nel nuoto. Sarti ha militato per nove stagioni con la Latina pallanuoto del presidente Damiani in A2 e A1.

“Quando Damiani mi ha proposto l’ incarico di responsabile dei settori agonistici di Anzio waterpolis, ho accettato per due motivi: amicizia e stima reciproca che ci lega (sono stato preparatore atletico della latina PN per 9 anni) e perché creare un settore agonistico, un impianto che ha una storia, è sicuramente, per un professionista una sfida irrinunciabile- ha commentato Fabio Sarti– Cominceremo a selezionare i bambini/e della scuola nuoto, per introdurli all’agonismo del nuoto o della pallanuoto, accompagnando le loro capacità in un percorso formativo psicofisico di eccellenza”.

Sarti è un tecnico di grande valore con un curriculum di tutto rispetto che ha ora una grande responsabilità: riprendere il nuoto agonistico ad Anzio, assente ormai da troppo tempo. Il presidente Damiani è felice del ritorno di Sarti ed estremamente fiducioso che presto si possa parlare di risultati positivi anche in questo settore.

LE VOSTRE OPINIONI

commenti