Latina, “patenti facili”: sequestrati 73mila euro in contanti

Nuovo capitolo nel caso degli arresti per le patenti facili, avvenuti nella giornata del 15 gennaio 2025. Gli agenti della Polizia di Stato della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di Latina e della Squadra di Polizia Giudiziaria della Sezione Polizia Stradale di Latina, nel corso delle esecuzioni delle ordinanze di applicazione di misure cautelari personali emesse dal GIP del Tribunale di Latina Barbara Cortegiano, a seguito delle perquisizioni delegate hanno rinvenuto varie prove ad ulteriore conferma dell’attività investigativa svolta. Tra il materiale rinvenuto e posto sotto sequestro un’ingente somma di denaro pari a circa 73.000,00 euro, indumenti utilizzati per occultare la strumentazione elettronica utilizzata durante le sedute d’esame nonché il software per trasmettere il segnale da remoto durante le sessioni d’esame.