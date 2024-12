Latina, paura in via Isonzo: auto in fiamme, nessun ferito

Nel tardo pomeriggio a Latina, una Smart ha preso fuoco mentre era in marcia lungo via Isonzo, in una zona particolarmente trafficata. Il conducente, fortunatamente, è riuscito a mettersi in salvo prima che l’auto venisse avvolta dalle fiamme.

L’incendio, che ha attirato l’attenzione di numerosi passanti e automobilisti, è stato prontamente domato dai Vigili del Fuoco, intervenuti sul posto. Grazie alla loro rapidità, si è evitato che il rogo coinvolgesse altri veicoli o edifici vicini.

La Polizia Locale ha gestito la viabilità durante le operazioni di spegnimento, riducendo al minimo i disagi per il traffico. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma si sospetta un guasto tecnico al motore della vettura.

Nonostante il veicolo sia andato completamente distrutto, non si registrano feriti, e la prontezza del conducente è stata determinante per scongiurare conseguenze peggiori.