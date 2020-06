Latina, per far ripartire l’economia allo studio piccole ztl e isole pedonali

Verso l’individuazione di piccole ztl e isole pedonali per concedere maggiori spazi ai commercianti. Continua a Latina il dibattito consiliare per individuare gli strumenti per far ripartire l’economia cittadina, agevolando i commercianti nella gestione degli spazi rendendoli più attrattivi grazie alla collaborazione tra Comune, esercenti e associazioni.

“Il primo strumento a disposizione – ha spiegato Marco Capuccio, presidente della commissione Attività produttive – è proprio il Suap, che ha recepito le facilitazioni messe in campo dal governo per la sburocratizzazione, velocizzando la gestione delle pratiche per l’ampliamento degli spazi, con l’obiettivo di fornire una risposta entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento dell’istanza.

Un’azione concreta che, di base, fa risparmiare settimane di tempo agli esercenti. Un aspetto che si sta valutando e del quale si è iniziato a parlare in commissione, riguarda l’individuazione di strade da trasformare in ztl ed isole pedonali fisse o temporanee, che permetteranno di rendere fruibili in modo diverso gli spazi, facendo incontrare il commercio, l’economia e la movida anche con l’arte, la cultura, l’associazionismo. Insomma è nostra intenzione creare un’offerta il più possibile completa e che possa soddisfare tutti, sia chi lavora sia chi vive in città”.

Nei prossimi incontri della commissione Attività produttive si affronterà nuovamente la tematica con nuove idee e aspetti tecnici.