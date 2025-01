Latina per i più piccoli, nasce il Circolo Cittadino Kids

Tutto pronto a Latina per accogliere il nascente Circolo Cittadino Kids, una serie di incontri e laboratori adatti a bambini dai 6 agli 11 anni. Il progetto prende vita da un’iniziativa dell’Associazione Culturale “Il Cerchio delle Idee”, in collaborazione con il Circolo Cittadino “Sante Palumbo” di Latina.

Figlio della collaborazione tra i due istituti sarà anche il “Coro Voci Bianche del Circolo Cittadino”, una splendida opportunità per i partecipanti di avvicinarsi alla musica, concentrandosi sulla propria espressione vocale e sul team work. Le selezioni per il Coro Voci Bianche del Circolo Cittadino sono aperte e si terranno a breve nella sala del Circolo in Piazza del Popolo.

“Credo fermamente nelle sinergie e in una liaison tra Il Cerchio delle Idee e il Circolo Cittadino non può che far crescere questo ambizioso progetto nato un anno fa. Il coro di voci bianche del Circolo Cittadino sarà, per la città di Latina, l’ennesimo gioiello incastonato tra le tante eccellenze del territorio”, ha affermato soddisfatta Stefania Mariani, Presidente dell’Associazione Il Cerchio delle Idee.

“L’obiettivo – conclude Mariani – è portare i ragazzi ad esibirsi su molti palcoscenici, e renderli parte fondamentale delle celebrazioni dei prossimi anni. Un ringraziamento speciale a Bruno Bulgarelli, Presidente del Circolo Cittadino Sante Palumbo di Latina, per aver condiviso e appoggiato il progetto fin dall’inizio”.