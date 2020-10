Latina, picchia e sequestra la compagna: 40enne arrestato dalla polizia

Un 40enne originario di Napoli ma residente a Latina è stato arrestato dalla polizia per i reati di sequestro di persona, atti persecutori, maltrattamenti e lesioni personali nei confronti della compagna.

A salvare la donna, ieri pomeriggio, un poliziotto libero dal servizio: aveva visto una vicina di casa chiusa fuori sul terrazzo, per “punizione” dal compagno che poco prima l’aveva picchiata. La donna, una volta riuscita a scavalcare il terrazzo ed a giungere nell’appartamento attiguo, ha poi raccontato le violenze alla volante intervenuta: il compagno, dopo averla strattonata, le aveva impedito di uscire di casa chiudendo la porta a chiave, segregandola poi fuori al terrazzo ed impedendole anche di rientrare all’interno dell’appartamento.

L’uomo è stato fermato sulle scale del palazzo, mentre tentava di andare via: bloccato, è stato portato in questura. Per lui il magistrato ha disposto gli arresti domiciliari. La donna, invece, è stata curata all’Icot: la prognosi per lei è di 5 giorni per contusioni alla mano sinistra e all’anca.