Latina, poker al Campobasso e ossigeno per la classifica

Latina – Campobasso 4-1

Latina Calcio 1932 (3-5-2): Cardinali, Giorgini, Di Livio (27’ st Marcucci), Carletti (38’ st Rossi), De Santis, Barberini, Sane (38’ st Mascia), Tessiore (38’ st D’Aloia), Esposito, Nicolao (20’ st Atiagli), Ercolano. A disposizione: Alonzi, Celli. Allenatore: Bedetti.

Campobasso (4-3-3): Raccichini, Vanzan (16’ st Pace), Dalmazzi, Bontà, Ladu (27’ st Persia), Rossetti, Emmausso (16’ st Parigi), Tenkorang, Liguori (27’ st Martino), Fabriani, Magri. A disposizione: Zamarion, Coco, Sbardella, Nacci, Martino, Candellori, De Biase, Giunta, Persia, Vitali. Allenatore: Cudini.

Arbitro dell’incontro: Giorgio Vergaro di Bari.

Assistenti: Lorenzo Poma di Trapani e Emilio Micalizzi Palermo.

Quarto Ufficiale: Dario Madonna di Palermo.

Marcatori: 20’ pt Carletti (L), 45’ Sane (L), 22’ st Sane (L), 24’ st Carletti (L), 47’ st Rossetti (rig. C)

Ammoniti: 32’ pt Rossetti (C), 37’ pt Di Livio (L), 42’ pt Bontà (C), 36’ st Esposito (L)

Espulsi: 14’ st Bontà (C)

Recuperi: 1’ pt; 4’ st.

Angoli: Latina Calcio 1932 2, Campobasso 4

Note: Spettatori totali 1020

Vittoria larga del Latina, che rifila un pesante 4-1 al Campobasso, sfiorando più volte la “manita”. Match mai in discussione, avversari evanescenti, che solo nelle ultime battute hanno limitato il passivo imposto da pontini, già pericolosissimi al 5’, quando Tessiore muove che è una meraviglia il pallone in area, sferra il sinistro da corta distanza, respinta prodigiosa di Raccichini. La pioggia battente, come da previsioni meteo, arricchisce il match di spettacolarità e imprevedibilità. Ne sa qualcosa il portiere Raccichini, che al 20’, tradito dal terreno di gioco, cicca il retropassaggio di Dalmazzi, servendo a Carletti l’assist per il ritorno al gol e il vantaggio del Latina. Al 44’, magistrale contropiede di casa, Tessiore arriva sulla tre-quarti e attende il centesimo per il taglio di Sane, che vale il raddoppio del senegalese. Il Campobasso ha un sussulto nel minuto di recupero concesso, Liguori con il mancino a rientrare disegna un cross invitante sul secondo palo per l’accorrente Tenkorang, su cui Cardinali ci mette la pezza in coincidenza del ritorno negli spogliatoi.

Nella ripresa la piega è espressamente a favore del Latina, quando al 13’ Bontà salta aprendo il braccio, tanto da procurare un taglio all’arcata sopraccigliare di Carletti, poi bendato. Il capitano del Campobasso, già ammonito viene espulso per doppio giallo. Partita semichiusa.

La riprova è il 3-0, firmato al 21’ da Sane (doppietta), che di testa gira in rete il corner di Atiagli. Il passo da qui alla goleada è brevissimo. Al 23’ Tessiore, per la seconda volta assist man, apre sulla destra per Sane, che da altruista appoggia sul secondo palo il pallone comodo del 4-0 di Carletti, altro firmatario di una doppietta. Al 35’ sugli sviluppi del secondo corner nerazzurro, il piattone di Giorgini viene respinto da Raccichini, che evita un passivo ancora più pesante. Ultimi emozioni nel recupero. Al 46’ Rossetti da pochi metri esalta i riflessi di Cardinali, che devia in angolo. Dall’angolo di Pace il braccio di De Santis provoca il rigore, trasformato da Rossetti, nonostante l’intervento di Cardinali. Ultimo guizzo di Mascia, al 49′, rasoterra gestito in due tempi da Raccichini.