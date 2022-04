Latina, presentazione del libro di Enrico Forte

Domani, alle ore 18, nello spazio eventi del MUG Museo Giannini di Latina, il consigliere regionale e nuovo presidente della Commissione Lavori Pubblici del Lazio, Enrico Maria Forte e Mario Michele Pascale presenteranno il libro: “Vita (poco) standard di un consigliere regionale”.

All’iniziativa culturale aperta al pubblico, che si terrà nel pieno rispetto delle normative per il contrasto della pandemia, interverranno il senatore e segretario regionale del PD Bruno Astorre, la giornalista Anna Scalfati e la dottoressa AnnaElisa Forte.

Il volume “Vita (poco) standard di un consigliere regionale” prende spunto dalla “biografia provvisoria ” di Enrico Maria Forte per narrare, attraverso le sue parole, la storia di una città: Latina, capoluogo di provincia sospeso tra conservazione e mito fondativo.

Da un punto di vista privilegiato il racconto politico analizza anche le vicende delle diverse amministrazioni locali che si sono succedute da Finestra a Zaccheo per arrivare alla riconferma di Damiano Coletta.

Il testo però non si limita ad una realtà locale, la narrazione attraversa anche la storia del Paese: il “caso Moro”, la nascita del PD, l’impegno dei cattolici in politica, Tangentopoli e si propone soprattutto come una profonda riflessione sulle trasformazioni e i grandi eventi del nostro tempo, non trascurando alcuni protagonisti della vita intellettuale e politica italiana, tra loro David Sassoli e Pietro Scoppola.