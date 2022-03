Latina Primavera 4, dalla festa per il primato nel girone ai play off con il Campobasso

Inizia la settimana dei play off, dove non si può sbagliare partita. Lo sanno bene i ragazzi del Latina Primavera 4, che hanno archiviato i festeggiamenti per il primato nel girone C, concentrandosi sul Campobasso. Andata dei quarti di finale in programma in Molise sabato 12 marzo, ritorno alla ex Fulgorcavi il 19 marzo. Fischio d’inizio alle 14.30. Sedici squadre in lizza, le prime quattro classificate nei quattro gironi da 7. Saranno due ad ottenere la promozione in Primavera 3.

Incrocio tra prima e quarta e seconda contro terza del girone C, vinto all’ultima giornata dai ragazzi allenati da Carlo Cotroneo, dopo l’1-0 sull’Ancona. L’altro confronto è tra Pontedera ed Aquila Montevarchi. Il ritorno si disputa in casa della meglio classificata. Sono previsti supplementari e rigori in caso di parità al novantesimo. Chi passa il turno trova una delle formazioni del girone D, vinto dalla Juve Stabia per gli scontri diretti con la Turris, ad un punto dalla Vibonese e Fidelis Andria. Stesso criterio di andata e ritorno per i quarti di finale, con l’ordine di campo stabilito dal miglior piazzamento in campionato. A quel punto le quattro squadre rimaste in gioco in tutta Italia, si giocheranno in campo neutro una semifinale in gara secca, che varrà a tutti gli effetti una finale, perché le vincenti saliranno di categoria. La formula è stata accorciata rispetto al regolamento iniziale, che prevedeva anche le semifinali di andata e ritorno ed una finale, che di fatto avrebbe promosso entrambe le squadre.

Programmi

“Ci puntavamo a vincere il girone“, spiega senza mezzi termine il responsabile del settore giovanile del Latina Calcio 1932 Vicenzo Di Palma – Lo scorso anno avevamo attrezzato un ottima Juniores Nazionale, che ha giocato però solo una partita a causa del Covid. Questa estate abbiamo rinunciato ai fuori quota 2002, trattenendo i 2003 e infoltendo la rosa di 2004. Di fatto abbiamo disputato il campionato sotto età. Un motivo di grande soddisfazione“. L’unico 2002 utilizzato è stato contro l’Ancona Filippo Mascia, in fase di recupero dopo un infortunio e proiettato verso il ritorno in prima squadra in Lega Pro.

Un campionato in testa dalla prima all’ultima giornata, uno score di 7 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte. La prima rimediata contro il Campobasso alla prima giornata di ritorno, la seconda a Siena alla penultima giornata che ha ritardato i festeggiamenti. Secondo attacco con 24 reti e miglior difesa con 14 gol al passivo. Alla fine 24 punti totalizzati, davanti ai 21 dell’Aquila Montevarchi.

Stabilmente 4-5 giocatori si aggregano ogni settimana alla prima squadra. Panchine in Lega Pro per i difensori Stefano Valerio e Riccardo Zorzo e l’attaccante Raul Gesmundo. La rosa è fatta in larga di calciatori della provincia.

L’allenatore

“Alla ripresa degli allenamenti ho detto ai ragazzi che sono stati eccezionali“. Parole di Carlo Cotroneo, tecnico romano da 40 anni in mezzo al calcio, che si è cimentato per la prima volta con una squadra giovanile. Ha allenato sempre prime squadre, seppure con rose composte da molti giovani, come il Ladispoli che due anni fa vinse il premio Giovani D Valore, ma mai un gruppo completamente formato da ragazzi.

“Bisogna lavorare molto sull’aspetto caratteriale – continua Cotroneo -, a volte per stimolarli dico loro che ci sono coetanei che prendono già soldi importanti, ma posso dire che i miei calciatori sono stati eccezionali, perché non è facile partire primi e finire primi. La crescita è stata esponenziale, in un campionato in cui, malgrado non ci fossero retrocessioni, abbiamo trovato avversarie con giocatori delle rose di prima squadra in Lega Pro e ci siamo fatti sempre ben valere. Adesso ci sono i play off, la cosa più difficile che testerà la maturità“.

Rosa

Portieri: Esposito, Vona

Difensori: D’Amore, Di Palma, Haxi Alban, Limongelli, Maricca, Piccolo, Popescu, Segala, Valerio, Zorzetto, Zorzo

Centrocampisti: Cipriani, Di Maio, Fiore, Varano

Attaccanti: Ferullo, Capotosto, Coschiera, Gesmundo, Racaniello, Panariello,

Staff

Allenatore: Carlo Cotrone. Vice allenatore: Ruben Olivera (prima Nicolò Stenbok). Collaboratore tecnico: Francesco Bussetta. Preparatore dei portieri: Mario Quaglieri. Preparatore atletico: Maurizio Miele (prima Francesco Del Morgine). Dirigenti: Antonio D’Intino, Alessandro Rocco.