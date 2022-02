Latina, progetto per la raccolta differenziata “porta a porta” all’Università

Questa mattina, presso la Sala conferenze del CeRSITeS della Sapienza, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del progetto di Raccolta differenziata “Porta a Porta” all’interno del Polo Pontino della Sapienza, il cui servizio sarà attivato il prossimo 14 marzo.

Il progetto si inserisce nell’ambito della convenzione tra ABC e il CeRSITeS di Latina, al fine di condividere, valorizzare e divulgare risorse culturali ed esperienze tecnico scientifiche; organizzare congiuntamente studi, seminari e gruppi di studio su temi di interesse comune; scambiare informazioni scientifiche e tecniche; elaborare progetti formativi.

Il progetto pilota, attraverso una sinergia virtuosa tra Azienda, Sapienza e Comune di Latina, mira a raggiungere indici di raccolta differenziata qualitativamente e quantitativamente elevati, pari al 70%, attraverso un’attività di sensibilizzazione e promozione delle buone pratiche ambientali che vede le studentesse e gli studenti protagonisti attivi del cambiamento.

ABC ha fornito l’attrezzatura necessaria per gli spazi esterni di ogni plesso; mentre per gli spazi interni è stata consegnata una fornitura di contenitori realizzati in cartone riciclato, cofinanziati da Sartori Ambiente.

Intervenuti, alla conferenza, il Direttore Generale ABC Latina, Silvio Ascoli; il Prorettore alla Sostenibilità, Livio De Santoli; il Direttore del CeRSITeS, Vincenzo Petrozza; la rappresentante degli studenti, Lucia Lombardo; e il Presidente di Achab Group, Paolo Silingardi, che con ABC ha predisposto una collaterale campagna informativa.