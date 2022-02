Terracina: truffa ai danni di un anziano, arrestato

Un 62enne di origine campana è stato arrestato a Terracina dai Carabinieri della locale Stazione in flagranza del reato di truffa aggravata.

Nello specifico, l’uomo, tramite telefono, si era spacciato per un avvocato e, con artifici e raggiri consistiti nel rappresentare un indennizzo immediato per un presunto investimento di un motociclista da parte del proprio figlio, è riuscito a farsi consegnare 2.300 euro da parte di un 86enne di Terracina.

La somma è stata immediatamente recuperata e restituita all’anziano mentre l’arrestato, d’intesa con la Procura di Latina, è stato accompagnato presso la proprio abitazione agli arresti domiciliari.

Continua da parte dei Carabinieri, la diffusione delle brochure presso le Chiese, i circoli ricreativi per anziani e gli uffici postali. Oltre a ciò, l’Arma nelle zone periferiche sta effettuando un porta a porta per far sentire la giusta vicinanza a quelle persone delle fasce di età più deboli e spesso sole. La finalità non è solo quella di mantenere alta l’attenzione delle potenziali vittime sul fenomeno e ad una maggiore diffidenza nei confronti degli sconosciuti, ma anche quella di indurle a non avere remore o vergogna nello sporgere denuncia.