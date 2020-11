Latina, prostituta picchiata e rapinata: le indagini della polizia

Una ragazza di appena 20 anni, di origine romene, è stata picchiata e rapinata. La giovane è una prostituta ed è stata avvicinata da quello che credeva fosse un cliente. L’uomo invece l’ha portata in un luogo appartato e l’ha colpita più volte per poi andare via con il denaro della giovane donna.

La vittima del pestaggio dopo qualche ora ha raccontato tutto ad un’amica che ha chiamato la polizia. Immediatamente gli investigatori della squadra Mobile si sono messi sulle tracce dell’aggressore e si battono piste diverse. Nono stante la reticenza della 20enne, che ha evidentemente paura, la polizia potrebbe essere già sulle tracce del responsabile.