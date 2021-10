Latina, prova di maturità a Vibo Valentia

Il Latina scende lo Stivale e si ferma in Calabria a Vibo Valentia. Calabresi all’ultimo posto in classifica e quindi pronti a tutto pur di ribaltatore a proprio favore una stagione partita malissimo.

Ma se la trasferta è ad alto rischio per le motivazioni che sapranno mettere in campo i ragazzi allenati da Gaetano D’Agostino, a loro volta i pontini sono chiamati a dare conferma della eccellente performance offerta contro il Picerno, in un novanta minuti in cui le perplessità delle tre sconfitte consecutive sembravano un lontano ricordo.

Peraltro il Latina non ha vinto lontano dal Francioni, in trasferta ha rimediato solo un punto ad Avellino.

Il risultato del campo dirà il ruolo che dovranno recitare i nerazzurri in questo campionato. “La Vibonese – ha detto alla vigilia il tecnico Di Donato – si trova nella stessa situazione in cui eravamo noi una settimana fa. Per cui è importante l’atteggiamento che dovremo tenere in campo”. Fischio d’inizio alle 14.30