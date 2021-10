A Terracina, i Carabinieri e la Polizia hanno rintracciato un cittadino tunisino 39 enne, arrestandolo poiché indiziato per maltrattamenti in famiglia.

La tempestività delle attività di polizia giudiziaria svolte in costante sinergia con la procura delle repubblica di Latina, hanno consentito di giungere in tempi rapidi al fermo dell’uomo, indagato anche per abusi sessuali sui figli, in base alla denunciata presentata dalla madre.