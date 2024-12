Latina, pubblicato il bando per la gestione ventennale del Palaceci

È stato pubblicato oggi il bando per la gestione dell’impianto sportivo Palaceci di Latina, situato in via dei Mille, in seguito a una decisione della giunta comunale, che a sua volta aveva seguito l’indirizzo dell’assessore allo Sport Andrea Chiarato. Il nuovo affidamento in concessione ha l’obiettivo di rendere l’impianto nuovamente fruibile dalla collettività, con particolare attenzione all’inclusione sociale e all’attività sportiva, in primis il basket.

La concessione avrà una durata di venti anni a partire dalla sottoscrizione del contratto e sarà destinata a supportare attività sportive e ricreative, con un focus sul basket, ma includendo anche pallavolo e calcio a cinque, sempre nel rispetto delle normative vigenti. Tra gli interventi previsti dal bando c’è la ristrutturazione e il miglioramento dell’impianto, che prevede la realizzazione di una nuova pavimentazione indoor e outdoor, il rifacimento della copertura della tensostruttura, la manutenzione del blocco spogliatoi e l’adeguamento degli impianti elettrici.

Il progetto ha come scopo finale quello di trasformare l’impianto in un luogo di aggregazione per la cittadinanza, con particolare attenzione alle esigenze di giovani, scuole e comunità, promuovendo l’inclusione e la socializzazione attraverso lo sport.

“È un passo fondamentale che compie questa amministrazione in merito alle strutture sportive di proprietà del Comune di Latina. Dal nostro insediamento abbiamo dimostrato di lavorare, a testa bassa, per affrontare un caso alla volta. Dopo la pubblicazione della gara per l’impianto sportivo Tennis Club Latina situato all’interno del parco Falcone e Borsellino, procediamo ora con un nuovo bando atteso da tempo, che permetterà anche la riqualificazione dell’impianto” ha dichiarato Chiarato.

La pubblicazione del bando rappresenta quindi un passo significativo per la riqualificazione del Palaceci, con l’obiettivo di restituire alla città un impianto sportivo modernizzato e maggiormente accessibile.