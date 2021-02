Rissa a Formia, morto accoltellato un 17enne

FORMIA – Rissa nel pieno centro di Formia, in Via Vitruvio, nei pressi del Mc Donald’s, alla quale avrebbero preso parte diversi ragazzi tra i 17 e i 20 anni, non tutti originari del luogo. Non c’è l’ha fatta il giovane di 17 coinvolto nella tragica rissa.

Secondo le prime informazioni sull’accaduto almeno due i giovanissimi ragazzi che sono venuti alle mani e uno di loro ha tirato fuori un coltello, colpendo il rivale, che si è accasciato a terra in un lago di sangue.

Non si conoscono ancora i particolari della vicenda, sulla quale sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia di Formia. Sul posto due ambulanze del 118.