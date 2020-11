Latina, quasi pronta l’area gioco per i bambini in piazza Ilaria Alpi

Sono iniziati qualche giorno fa e dovrebbero terminare il 12 novembre i lavori per l’installazione dei giochi per bambini nel parco di piazza Ilaria Alpi, a Latina. L’apertura del cantiere è stata accolta con favore dai residenti che da qualche anno sono riuniti nel comitato Parco Elleni.

I membri del comitato nel 2018 avevano presentato un progetto per l’area verde che comprendeva oltre al parco per i bambini anche un’area sgambamento cani, una copertura per l’attraversamento della piazza, alberi e panchine. Qualche mese fa avevano sollecitato l’amministrazione per la realizzazione di almeno una parte del progetto.

Tra qualche giorno i bambini e i ragazzi del quartiere avranno un luogo in più dove incontrarsi, per il momento con le dovute distanze, e giocare insieme. L’area verde di piazza Ilaria Alpi si presta davvero, visto lo spazio, a diventare un punto di riferimento per tutta la zona e i residenti auspicano che anche le altre parti siano presto ultimate.