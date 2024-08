Latina, quattro stranieri espulsi dal territorio nazionale

La Polizia di Latina ha svolto un servizio straordinario di controllo per il contrasto all’immigrazione irregolare e sui cittadini stranieri pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica, illegittimamente presenti sul territorio nazionale.

Al termine dei controlli 4 sono i cittadini irregolari per i quali sono state avviate le procedure per l’espulsione dal territorio nazionale.

Due cittadini stranieri, uno di origini marocchine e l’altro di origini tunisine, sono stati fermati nei pressi della ex Svar, dagli accertamenti effettuati dal personale dell’Ufficio Immigrazione, sono risultati privi di permesso di soggiorno o di altro titolo per la permanenza sul territorio e pertanto è stato emesso nei loro confronti il provvedimento di espulsione, con l’ordine di lasciare il territorio nazionale. In particolare i due sono stati accompagnati presso i Centri di Permanenza per il rimpatrio rispettivamente di Roma e di Macomer dove avrà luogo la successiva attività amministrativa.

Per altri due soggetti, un algerino e un marocchino, entrambi irregolari e pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica in quanto pregiudicati, con precedenti per furto, danneggiamento, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, sono state avviate le procedure per il rimpatrio nei paesi di origine.