Latina, rapina nel supermercato di Borgo Santa Maria: portati via 300 euro

Una rapina è stata messa segno ieri pomeriggio prima delle 19 in un piccolo supermercato di Borgo Santa Maria. Un uomo armato di taglierino, con il volto travisato, vestito di nero e con guanti calzati è entrato nell’esercizio commerciale e ha intimato ai presenti di farsi consegnare l’incasso.

Momenti di paura all’interno del negozio dove c’era il cassiere e il proprietario. L’uomo ha afferrato il denaro, 300 euro, ed è fuggito.

All’esterno ad attenderlo c’era un complice in auto. I due in pochissimi secondi sono spariti. Immediata la chiamata alla polizia. Gli agenti sono arrivati sul posto e raccolto le prime testimonianze ed elementi utili all’identificazione dei responsabili. Si cerca la vettura utilizzata per la fuga.