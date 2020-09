Covid Priverno, seconda insegnante positiva alla San Lorenzo. Negativi i bimbi della quarta

Un’altra insegnante della scuola primaria di San Lorenzo, a Priverno, è risultata positiva al virus. Lo ha comunicato il sindaco Anna Maria Bilancia che ha spiegato come “questa docente è intervenuta un solo giorno, lo scorso venerdì e su una sola classe. Stamattina le bambine e i bambini della classe IA e le insegnanti effettueranno il tampone.

Siamo tutti vicini – ha concluso la prima cittadina – a questi nostri piccoli tesori, ai genitori e alle insegnanti. Passerà pure questa”.

La comunicazione è arrivata dalla Asl di Caserta, dove vive la maestra.

Il giorno prima lo stesso sindaco aveva informato che fortunatamente nel’altra classe chiusa per la prima insegnante risultata contagiata, non c’era stato nessun tampone positivo: “La bella notizia, che attendevamo con ansia, è arrivata: tutte le bambine, tutti i bambini, tutte le insegnanti e il personale scolastico della scuola primaria di San Lorenzo sono risultati negativi al tampone”.

“Si chiude un’esperienza – aveva scritto -che ha fatto preoccupare tante mamme, tanti papà e tutta la comunità. Ringrazio le insegnanti e il personale scolastico per il loro lavoro che consiste anche nell’applicare e nel far rispettare correttamente la misure di sicurezza anti-Covid. Questa esperienza dimostra come queste misure servano a tenere lontano il contagio. Per questo dobbiamo essere sempre puntuali e vigili nell’osservarle. Ringrazio i sanitari del Goretti e il direttore del nostro Distretto, Francesca De Angelis, per aver seguito con attenzione e cura la nostra vicenda”.

Si trattava in quel caso di una classe quarta. Evidentemente dobbiamo abituarci, quest’anno, a convivere con regole e preoccupazioni.