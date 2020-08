Latina, riaprono i cinema: distanziamento e sanificazioni, ma si riparte

Riaprono i cinema a Latina. Mentre si profilano nuove chiusure – quelle delle discoteche – e si teme una seconda ondata di coronavirus, si cerca comunque di tornare alla normalità seguendo tutte le misure di sicurezza possibili.

Oggi, 19 agosto, riapre il Supercinema, mentre domani, l’Oxer al palazzo di vetro.

In questi giorni le sale sono state sanificate ed è prevista la sanificazione dopo ogni spettacolo. Le persone presenti saranno registrate e i posti disponibili saranno il 40 per cento in meno, per il distanziamento.

La mascherina sarà obbligatoria per entrare e uscire dal cinema, all’interno invece sarà facoltativa e si potrà mangiare e bere i prodotti del bar.

Non ci sarà per il momento lo spettacolo del 22.30 per consentire la pulizia finale delle sale.

L’Oxer pubblicherà sul proprio sito e sulla pagina Facebook il modulo di registrazione che potrà essere stampato e compilato dagli spettatori prima dell’arrivo per limitare le attese.

Il cinema Corso aveva già riaperto con gli spettacoli all’aperto, dal 25 luglio scorso. Le proiezioni andranno avanti fino al 5 settembre e l’orario è quello delle 21.30. Il costo del biglietto è 4.50 euro. Resta anche qui l’obbligo di indossare la mascherina, mantenere la distanza di un metro ed evitare assembramenti.