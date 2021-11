Latina rimontato, ancora un ko in trasferta

Il Latina parte bene, ma poi si fa rimontare e non riesce più a reagire, subito in vantaggio con Ercolano al 17′, pareggia Maiorino poco dopo. Nella ripresa ripartenza fulminante dei padroni di casa finalizzata da Ekuban. Finisce 2-1, il Latina finisce terz’ultimo in classifica.

Virtus Francavilla (3-5-2): Nobile, Idda, Micheli, Caporale, Pierno, Tchetchqua, Toscano (35’ st Mastropietro), Prezioso (35’ st Carella), Ingrosso, Maiorino (23’ st Ventola), Ekuban (44’ st Enyan). A disposizione: Milli, Cassano, Gianfreda, Delvino, Franco, Dacosta Allenatore: Sportillo.

Latina Calcio 1932 (3-5-2): Cardinali, Giorgini, Di Livio (31’ st Rossi), Carletti (42’ st Sane), Marcucci, Tessiore, Celli (31’ st Teraschi), Esposito, Atiagli (35’st Nicolao), Ercolano, Andrade Siqueira. A disposizione: Alonzi, Zini, De Santis, Mascia, D’Aloia. Allenatore: Di Donato.

Arbitro dell’incontro: Federico Longo di Paola.

Assistenti: Khaled Bari di Sassari e Alessandro Maninetti di Rovere.

Quarto Ufficiale: Marco Russo di Torre Annunziata.

Marcatori: 17’ pt Ercolano (L), 25’ pt Maiorino (VF), 13’ st Ekuban (VF)

Ammoniti: 9’ pt Marcucci (L), 20’ pt Celli (L), 37’ pt Prezioso (VF), 3’ st Giorgini (L), 26’ st Miceli (VF), 32’ st Teraschi (L), 39’ st Mastropietro (VF)

Recuperi: 0’ pt; 4’ st.

Angoli: Virtus Francavilla 2 Latina Calcio 1932 0.

Espulso Di Donato per proteste nei confronti dell’arbitro, parteciperà alla conferenza il suo vice Daniele Bedetti.