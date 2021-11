La Top Volley Cisterna centra il secondo successo consecutivo, battuta Vibo

La Top Volley vince 3-1, conquista l’intera posta in palio e muove nel migliore dei modi la propria classifica.

Partita equilibrata, le due squadre si rispettano e l’inizio è punto a punto fino a quando Vibo mette la testa fuori e riesce a trovare il 15-12. Nishida e Douglas prima trascinano la squadra, poi il giapponese ha un calo e per Cisterna sale in cattedra Maar, ma i calabresi si portano sul 19-14.

Rincorsa inarrestabile dei laziali che rimontano e superano Vibo 23-21. Szwarc non ha rivali le mette tutte a terra ed è 25-23, primo set a Cisterna. Secondo set subito forte Top Volley che allunga 7-4, Vibo in confusione ma non si arrende. Cisterna continua la sua marcia e il muro di Baranowicz fa segnare 15-13 sul tabellone. I calabresi riprendono coraggio e anche il vantaggio trovando il 18-16. Fabio Soli inserisce Rinaldi e il cambio da una svolta determinante al set, ace del numero 9 sul 24-24, si arriva ai vantaggi ci pensa il solito Maar, 27-25, la Top Volley vince anche il secondo set.

Nel terzo set parte bene Vibo che si porta sul 5-3. Un vantaggio che continua a crescere arrivando sul 18-12. Coach Soli mette dentro forze fresche, doppio cambio, entrano Raffaelli e Rinaldi. Vibo ci crede e nonostante la tenacia di Cisterna riesce ad aggiudicarsi il terzo set 25-20. Quarto set di nuovo punto a punto con Vibo sempre avanti fino a quando Cisterna trova lo strappo decisivo e si porta avanti 16-14. Un vantaggio portato fino al 23-20, Maar premiato Mvp è inarrestabile, prende in mano la squadra in una serie di battute vincenti, quarto set vinto 25-20, secondo successo consecutivo e Cisterna si porta a casa altri 3 punti.

IL TABELLINO

Top Volley Cisterna – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia: 3-1 (25-23; 27-25; 20-25; 25-20)

Top Volley Cisterna: Zingel 6, Cavaccini (L), Giani (ne), Maar 23, Rinaldi 11, Lanza 4, Dirlic 1, Picchio (ne), Bossi 7, Baranowicz 4, Szwarc 21, Raffaelli. All.: Soli.

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia: Nishida 20, Condorelli (L), Gargiulo, Mauricio 12, Bisi (ne), Saitta 3, Candellaro 6, Basic, Rizzo (L), Gualberto 10, Douglas 15, Partenio (ne), Nicotra (ne). All.: Baldovin

Note: Top Volley Cisterna: ace 6, err.batt. 14, ric.prf. 28%, att. 53%, muri 6.

MVP: Stephen Maar (Top Volley Cisterna) premiato dal sindaco di Cisterna: Valentino Mantini