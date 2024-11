Latina, ruba lo zaino ad una giovane coppia e poi scappa via

Una giovane coppia di 21 e 23 anni è stata vittima sabato notte di una rapina. I due, avvicinati da uno sconosciuto, si trovavano in una via del centro quando l’uomo, dopo avergli detto qualcosa, ha spintonato il ragazzo facendolo cadere a terra per poi rubare lo zaino della giovane. Subito dopo si è dileguato a bordo della sua bicicletta con la refurtiva trasportato nel cestino della due ruote. Il giovane, fortunatamente, non ha riportato lesioni.

Dopo l’accaduto, le vittime hanno contattato il 112 e i Carabinieri sono intervenuti prontamente. Le indagini sono in corso per identificare il rapinatore, con gli agenti che stanno analizzando possibili telecamere di sorveglianza e raccogliendo testimonianze per fare luce sull’accaduto.