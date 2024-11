Latina, rubano in un negozio: arrestate due cilene

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Latina hanno effettuato un arresto in flagranza di reato per furto aggravato, coinvolgendo due donne cilene di 30 e 36 anni, entrambe domiciliate a Roma e già note alle forze di polizia. L’operazione è scattata quando gli addetti alla vigilanza di un negozio di abbigliamento hanno sorpreso le due donne mentre tentavano di asportare indumenti vari, danneggiando le placche antitaccheggio applicate su di essi. Il valore complessivo dei beni oggetto del tentativo di furto ammontava a 400,00 euro. I Carabinieri, intervenuti su richiesta pervenuta sul numero di emergenza 112 NUE, hanno esperito gli accertamenti necessari e proceduto all’arresto delle indagate. Dopo aver espletato le formalità di rito, le donne sono state trattenute presso le camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo, tenutasi nella mattinata odierna. All’esito dell’udienza, l’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto e emesso una misura cautelare personale, imponendo alle due donne l’obbligo di dimora nel Comune di Roma. Inoltre, è stata prescritta la non allontanamento dalla propria abitazione in orario notturno, nonché l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L’operazione sottolinea l’efficienza e la prontezza delle forze dell’ordine nel contrastare i reati contro la proprietà e garantire la sicurezza pubblica.