Latina, salvato l’uomo che minacciava di lanciarsi da un palazzo

È stata una trattativa lunga ed estenuante quella portata avanti dai mediatori dei Carabinieri al lavoro da questa mattina per mettere in salvo l’uomo che ha minacciato di lanciarsi dal terro di una palazzina di Corso Matteotti, a Latina. L’uomo alla fine ha ceduto, ed è stato fermato dai militari coadiuvati dai vigili del fuoco che da prima delle 9 di oggi stavano lavorando per convincerlo a desistere dal suo intento suicida. Sul posto anche personale sanitario che adesso si prenderà cura dell’uomo afflitto da turbe psichiche. La strada sarà adesso riaperta al traffico.