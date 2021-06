Latina, sbarca la carne irlandese con il Campionato Italiano Giovani Macellai

Bord Bia, ente governativo per la promozione del food&beverage irlandese, e Federcarni, la Federazione Nazionale Macellai continua la collaborazione, in occasione della sesta tappa della prima edizione del Campionato Italiano Giovani Macellai, prima e unica competizione ufficiale e di rilevanza nazionale dedicata ai macellai under 35.

La tappa di Latina sarà particolarmente importante perché vedrà la carne irlandese, una materia prima “buona per natura”, fare il suo debutto all’interno del Campionato.

L’appuntamento si terrà domenica 13 giugno presso il Campus dei Mestieri, in collaborazione con Latina Formazione e Lavoro e la Provincia di Latina.

Sarà un’occasione per far conoscere ai macellai di Latina il manzo e l’agnello dell’isola di Smeraldo, evidenziandone le caratteristiche, i punti di forza, l’attenzione per la sostenibilità e le proprietà nutrizionali.

L’evento, della durata di due ore e mezza, vedrà i candidati affrontarsi in una prova nella quale dovranno lavorare la carne che sarà loro consegnata.

I primi due classificati, si qualificheranno per la finale di Modena del 12 settembre ad iMeat, mentre il terzo e il quarto classificato accederanno alla semifinale.

I giovani macellai di Latina e provincia, ad oggi iscritti all’evento, sono: Fabrizio Calvesi, Biagio De Angelis, Giorgio De Angelis, Francesco Di Fonzo, Gessica Labbadia, Devis Sbocchi, Francesca Di Mario, Mattia Pacilli, Lorenzo Santoro, Emanuele Andreani, Simone Ciarocchi, Manuel Tora, Gianluca Nardi, Andrea Francia, Francesco Pappalardo.