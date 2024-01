Latina Scalo, il Comune inserirà due passaggi pedonali rialzati

Il Comune di Latina installerà due passaggi pedonali rialzati allo Scalo in via della Stazione in prossimità del cavalcavia della stazione ferroviaria e l’altro in via Carrara, all’ingresso del Parco Faustinella. Questo è stato possibile con l’ordinanza del Servizio Trasporti, mobilità, piste ciclabili e Marina del Comune di Latina. Giuseppe Coluzzi, consigliere comunale di FdI e vice presidente della Commissione Urbanistica ha dichiarato:

“Sono molto soddisfatto, perché si tratta di due punti frequentati dai pedoni che andavano messi in sicurezza”.

Nell’area dei dossi è istituito, inoltre, come prevede la legge, un limite di velocità di 30 km/h. “I due passaggi pedonali rialzati – ha detto ancora Coluzzi – favoriranno l’attraversamento dei pedoni in sicurezza e rallenteranno la velocità dei veicoli”.