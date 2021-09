A Latina Scalo, i Carabinieri della stazione hanno denunciato un 47 enne del posto ritenuto responsabile del reato di furto aggravato.

Il 47 enne, si era presentato in caserma per formalizzare una denuncia di smarrimento, è riuscito a trafugare due pacchi di mascherine chirurgiche in dotazione all’Arma, custodite all’interno dei locali, nascondendoli nella propria borsa.