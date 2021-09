Spaccio di droga, un arresto a Formia

A Formia, i Carabinieri della sezione operativa della locale, hanno arrestato un 57 enne e denunciata una 54 enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo è stato trovato in possesso di gr. 10 di cocaina suddivisa in dosi occultate in un marsupio. La successiva perquisizione domiciliare effettuata dagli agenti ha consentito di trovare un bilancino, 1.945 euro in contanti e materiale utile al confezionamento dello stupefacente e residui della stessa sostanza.

Il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro mentre l’arrestato è stato trasferito presso il carcere di Rieti.