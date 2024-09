Latina Scalo, tentato furto al magazzino GLS

Mercoledì sera una banda di ladri ha tentato un colpo al magazzino della GLS in via delle Industrie, a Latina Scalo. Dopo aver forzato una porta sul retro, i malviventi, tre o quattro individui incappucciati, sono entrati negli uffici cercando di rubare le casseforti, convinti di trovare gli incassi recenti.

Hanno tentato di usare un carrello elevatore per spostarle ma l’allarme antifurto ha allertato l’istituto di vigilanza Securitas Metronotte e i Carabinieri, arrivati in pochi minuti. I ladri sono riusciti a fuggire grazie al buio e alla distanza dal cancello principale, lasciando però il furto incompiuto. Sono attualmente in corso delle indagini per identificare i soggetti.