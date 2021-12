Latina, scassina la colonnina self-service del distributore. Arrestato

La Polizia di Stato di Latina è intervenuta presso un distributore di carburanti del centro cittadino a seguito di una segnalazione relativa alla presenza di un individuo sospetto nei pressi della colonnina self – service.

L’uomo, gravato da pregiudizi penali, aveva scardinato lo sportello di protezione della cassa per il self – service nel chiaro intento di arraffare le banconote. Alla vista della pattuglia ha tentato di guadagnare la fuga, scavalcando la recinzione di protezione dell’area del distributore. Dopo un breve inseguimento a piedi il fuggitivo è stato raggiunto e bloccato.

Lo stesso è stato trovato in possesso di alcuni arnesi atti allo scasso e di una striscia in plexiglass – munita ad una estremità di nastro biadesivo – in maniera tale da farvi rimanere appiccicate le banconote. L’arrestato è stato tradotto in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.