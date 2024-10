Latina, sconfitta pesante per i nerazzurri: esonero in vista per Padalino

Piove sul bagnato in tutti i sensi in casa Latina: in un clima teso e piovoso, la squadra nerazzurra subisce la legge del “gol mangiato, gol subito” e cade rovinosamente contro l’Altamura. Una sfida che sancisce con tutta la probabilità la fine dell’era Padalino ed il punto più basso fino ad ora in questa stagione.

Dopo, una fase di studio iniziale tra le due compagini. Partita ruvida, tanti falli ed incursioni poco proficue. Primo tempo scialbo che termina 0-0. Nella ripresa, al 55′ Altamura in vantaggio con Leonetti che accoglie il cross di Rolando e sigla il vantaggio ospite. Minuto 70, il Latina in dieci per l’espulsione di Bocic che ferma Mane che si stava avviando in solitaria verso la porta di Zacchi. All’81′ piove sul bagnato a Latina, l’Altamura raddoppia con D’Amico che chiude la gara di fatto sul 2-0. La squadra nerazzurra pare che sin dal primo svantaggio abbia disertato le istruzioni del tecnico nerazzurro. Nel finale, la curva Nord nerazzurra abbandona il Francioni, è disfatta Latina. Ora bisognerà agire e riflettere, per cercare di non sbagliare più dopo un mercato estivo che non ha entusiasmato ed una direzione tecnica che ha lasciato a desiderare.

Prossima gara a Catania, in uno stadio gremito e contro una delle squadre più in forma del campionato. Un’altra sfida dura per il Latina, che deve fare punti per uscire da questa brutta situazione. La società, intanto, indice il silenzio stampa e tutto lascia preannunciare ad un cambio di guida tecnica.

Latina Calcio 1932 0 – 2 Team Altamura

Latina Calcio 1932: Zacchi, Ercolano (78’ Saccani), Di Renzo, Ciko (61’ Martignago), Di Livio K (78’ Addessi), Riccardi, Crecco, Marenco (90’ Di Giovannantonio), Petermann, Bocic, Improta (78’ Polletta). ALL PADALINO. A DISP: Cardinali, Basti, Berman, Vona A., Segat, Iachini.

Team Altamura: (3-5-2) Pane, Dipinto, Rolando (84’ Peschetola), Silletti, Mane, Leonetti (88’ Molinaro), Palermo (45’ st Minesso), De Santis, Acampa, Franco (68’ Bumbu), D’Amico (88’ Grande). ALL DI DONATO. A DISP: Viola, Poggesi, Andreoli, Gigliotti, Lagongro, Simone.

Arbitro dell’incontro: Milone Stefano di Verona

Assistenti: De Vito Carmine di Lecco e Scardovi Gianluca di Imola

Quarto uomo: Marotta Maria di Sapri

Marcatori: 55’ Leonetti (A), 81’ D’Amico (A)

Ammoniti: 31’ Crecco (L), 38’ Petermann (L), 42’ Palermo (A), 42’ Riccardi (L), 57’ Mane (A), 74’ Improta (L)

Espulsi: 70’ Bocic (L)

Recuperi: 2’ pt

Angoli: Latina Calcio 1932 6 – 4 Team Altamura

Note: Spettatori totali 1289 di cui 841 abbonati e 87 ospiti