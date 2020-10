La Benacquista Assicurazioni Latina Basket conquista la prima partita ufficiale della stagione 2020/21 in occasione della Supercoppa di Serie A2. I nerazzurri hanno ricevuto la corazzata Givova Scafati e, dopo un tempo supplementare, hanno conquistato una meritata vittoria con il risultato finale di 91-89.

I giocatori scesi in campo sono andati a segno e hanno dato il loro contributo: «Aver concluso la partita con una vittoria ci aiuterà sicuramente a lavorare meglio, soprattutto dopo un precampionato con prestazioni alterne, terminate sempre con sconfitte – dichiara coach Gramenzi in sala stampa al termine del match – Era importante che nella prima partita ufficiale la squadra desse una risposta, era quello che cercavamo e siamo soddisfatti di come la squadra ha risposto, al di là del risultato. Il risultato ci aiuterà a lavorare, a essere attenti su tante altre cose, perché comunque dobbiamo proseguire il nostro percorso e abbiamo molte cose da migliorare come squadra, però sono soddisfatto di quello che i ragazzi hanno fatto in campo contro un avversario molto forte come Scafati»

Quattro uomini in doppia cifra per il team nerazzurro, con Baldasso miglior realizzatoredel match con 20 punti, seguito a ruota da Benetti con 19 punti, 9 rimbalzi, 4 assist e 23 di valutazione. Buona anche la prestazione di Lewis che ha firmato una doppia-doppia(17 punti e 13 rimbalzi) con 21 di valutazione e del giovane Fabrizio Piccone, che ha messo a referto 12 punti e dispensato 3 assist ai compagni, ma in generale tutti i componenti della squadra hanno contribuito a raggiungere il successo.

Il prossimo appuntamento con i nerazzurri da programma dovrebbe essere domenica 18 ottobre alle ore 18:00 al Pala Falcone e Borsellino, per sfidare i padroni di casa della Cestistica San Severo,

I tabellini: Benacquista Assicurazioni Latina Basket vs Givova Scafati 91-89 dts (18-12, 35-36, 55-53, 79-79).

Benacquista Assicurazioni Latina Basket: Benetti 19, Lewis 17, Hajrovic 2, Piccone 12, Passera 2, Mouaha 5, Baldasso 20, Bisconti n.e., Raucci 8, Tarozzi n.e., Gilbeck 6. Coach Gramenzi. Vice Di Francesco.

Givova Scafati: Culpepper 25, Musso 13, Marino 5, Thomas 17, Sabatino n.e., Rossato 8, Sergio 3, Benvenuti 10, Cucci 8, Nsesih n.e.. Coach Finelli. Vice Di Martino.

Statistiche: Latina tiri da 2 45% (9/20) tiri da 3 34% (10/29) tiri liberi 71% (15/21) Scafati tiri da 2 61% (19/31) tiri da 3 22% (8/36) tiri liberi 63% (19/30).