Latina, serve un solo risultato con il Picerno

Domani alle 17.30 il Latina riceve il Picerno, primo confronto assoluto nella storia dei due club.

Latina già ad un primo bivio. Le tre sconfitte consecutive hanno fatto vacillare la credibilità del progetto under, buono per il minutaggio e le casse della società, ma in evidente difficoltà rispetto gli standard della categoria.

Ci sono punti d’oro in palio per entrambe le squadre in chiave salvezza.

Fiducia a Di Donato, ma è il caso di tornare a fare risultato.

Il tecnico ha confermato il valore della gara di domani: “Noi dobbiamo fare punti, ed abbiamo bisogno della cattiveria necessaria per andarci a prendere la partita sin da subito. Stiamo pagando a caro prezzo i black out iniziali, come quelli con la Turris. Quindi al fischio d’inizio l’atteggiamento deve essere quello giusto”.

Quanto a moduli: “Nella ripresa di Torre del Greco – aggiunge Di Donato – eravamo tutta un’altra squadra dopo essere tornati al centrocampo a quattro. Rivedremo quella disposizione tattica” .

Quanto al problema del gol: “Il gol arriva, non deve diventare un’ ossessione. Ho molta scelta in avanti, compreso Zini”.