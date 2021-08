Latina, si è spento a 71 anni lo scrittore Antonio Pennacchi

Si è spento all’età di 71 anni Antonio Pennacchi. Lo scrittore, vincitore del Premio Strega, è stato stroncato da un malore mentre si trovava nella sua abitazione con la moglie. Vani i tentativi di rianimarlo dai soccorsi.

“Una enorme perdita non solo per la città ma per tutto il Paese – commenta il sindaco di Latina Damiano Coletta – I suoi racconti hanno reso il nostro territorio un luogo letterario, dalla Fondazione ai giorni nostri. Pennacchi appartiene al patrimonio della città e tutti i latinensi oggi gliene rendono giustamente merito. Porgo le più sentite condoglianze alla sua famiglia a nome dell’Amministrazione comunale e di tutta Latina”.