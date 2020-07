Una donna di 32 anni è stata arrestata dalla polizia di Latina dopo essere stata sorpresa a prostituirsi nell’abitazione in cui era ristretta ai domiciliari. Ora si trova in carcere a Rebibbia.

I poliziotti hanno scoperto la donna, dopo che aveva pubblicato annunci su siti specializzati in incontri erotici: c’era segnato il suo numero di cellulare e foto in cui appariva nuda o in abbigliamento particolarmente succinto.