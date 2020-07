Scuola, banchi monoposto e ristrutturazioni. Medici riunisce i dirigenti delle superiori

La scuola riparte a settembre e le condizioni di sicurezza per la prevenzione del contagio da coronavirus sono la priorità.

Il presidente della Provincia di Latina Carlo Medici ha riunito questa mattina tutti i dirigenti degli istituti superiori del territorio pontino. “Lavoriamo per ripartire in sicurezza: abbiamo a disposizione un milione di euro – ha spiegato – da utilizzare per l’edilizia leggera, quindi per interventi all’interno dei 40 edifici superiori di nostra competenza. Ora raccoglieremo le istanze ed i suggerimenti per poi procedere con la programmazione degli interventi”.

I dirigenti di tutta la provincia hanno quindi esposto la situazione dei rispettivi istituti, soffermandosi sul numero delle classi a disposizione e sulle esigenze rispetto al numero degli studenti, sulla possibilità di ricavare ulteriori spazi abbattendo qualche parete o realizzando nuovi tramezzi o ancora utilizzando palestre e laboratori adeguatamente organizzati. Tutte le istanze saranno raccolte dagli uffici della Provincia che provvederanno a predisporre un piano di interventi edilizi oltre all’acquisto di materiale, come i banchi monoposto, per arrivare al 14 settembre nelle migliori condizioni per ripartire.