Latina, si rifiuta di pagare l’asilo della figlia e aggredisce il compagno della ex: arrestato

Si rifiuta di pagare la retta dell’asilo della figlia e aggredisce il nuovo compagno della ex. Il 35enne è stato arrestato dalla polizia e già condannato.

La vicenda risale a ieri pomeriggio, 22 giugno, quando i poliziotti sono stati chiamati per una violenta lite in centro. Sul posto, gli agenti hanno raccolto la testimonianza di una coppia che poco prima avevano avuto una discussione con l’ex compagno della donna. Al centro del contendere la richiesta di poche decine di euro, che sarebbero servite a pagare la retta dell’asilo della figlia nata dalla loro precedente relazione.

Ai poliziotti l’attuale compagno raccontava che l’uomo, già dal mattino, aveva inviato sul telefono della donna numerosi messaggi dal tono molto minaccioso. Mentre gli agenti raccoglievano informazioni l’ex compagno era tornato e, incurante della presenza della Polizia, si era scagliato sull’uomo tentando di colpirlo con calci e pugni. L’aggressore era stato fermato dagli agenti.

Il 35enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato così arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e, come disposto dal sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Latina, trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura, in attesa del processo per direttissima. Oggi in tribunale è stato condannato a 4 mesi di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Uno dei poliziotti della Volante intervenuti è rimasto ferito ed è stato visitato presso il pronto soccorso dell’ospedale Goretti: la sua prognosi è di 5 giorni.